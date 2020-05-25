هل يستخدم التلقيح لزرع شرائح سائلة في الجسم؟

يعتبر غينادي أونيشينكو، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصحية في روسيا، أن نظرية المؤامرة بشأن زرع شرائح سائلة في جسم الإنسان باستخدام اللقاحات المضادة للأمراض، مجرد هراء.

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وقال أونيشينكو في تعليقه على ما يشاع هذه الأيام حول هذا الأمر، إذا كان أحد ما يريد تطبيق مثل هذه النظرية فعلا، لكان فعلها منذ زمن بعيد، "فمثلا كان يمكن تنفيذها خلال عمليات التلقيح الواسعة ضد الإنفلونزا، حيث بلغ عدد الذين لقحوا خلال السنة الماضية في روسيا أكثر من 60 مليون إنسان، وفي الولايات المتحدة 200 مليون. كما كان بالإمكان جعل لقاحات الأطفال المضادة للحصبة والجدري والسل وغيرها". بحسب موقع NSN .

وأضاف، هذه الأخبار الكاذبة والمزيفة عن "الشرائح السائلة" بعيدة جدا عن واقع المشكلات الطبية والأجهزة الأمنية. لذلك هذه الأخبار ليست سوى "هذيان فصامي لبعض الأشخاص".

وقال، "لدينا قاعدة قانونية، تسمح لنا بمنع هذه الأخبار المزورة وحجبها، وتحميل الأشخاص الذين ينشرونها مسؤولية قضائية وإحالتهم إلى المحاكم".

وأكد، سوف يرحب جميع سكان روسيا وبقية دول العالم بابتكار لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" لأنهم يعرفون مدى فائدته وضرورته.

المصدر: نوفوستي