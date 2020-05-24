ليلى علوي تنهار من البكاء عند مقتل المنسي في "الاختيار": ربنا ينصر بلدنا

نشرت الفنانة ليلى علوي اليوم، فيديو مسجلا بصوتها وهي تجهش بالبكاء، على خلفية صور أيقونة الجيش المصري، الضابط أحمد المنسي، الذي سقط مع رجاله البواسل في معركة مع الإرهابيين في سيناء.

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وظهر في المشهد أيضا الفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصية الضابط المنسي في مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه طوال شهر رمضان.

وقالت علوي وهي باكية في الفيديو الذي نشرته على حسابها في "تويتر": "أنا بتفرج على الاختيار وحلقة النهار ده رهيبة، 7/7/2017، يا رب ترحمهم، هما مع الشهداء، ومع الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء الله".

شكراً لمسلسل #الاختيار وكل اللي شاركوا فيه وعمرنا ما هننسى اللي بيحصل في سينا وازاي شبابنا وولادنا وجيشنا بيدافع عننا.. كلنا ما ننساش.#منسي_الاسطوره@AmirKarara@tamermursii@petermimipic.twitter.com/LsYQlLmd7T — ليلي علوي (@LailaEloui) May 22, 2020

وأضافت: "لازم نعرف إيه اللي بيحصل إحنا بنسمع، وبننسى، وبنشتغل، والدنيا بتاخدنا، على قد ما نتعب على قد ما نتوجع كلنا ما ننساش، كلنا نقرأ لهم الفاتحة، وندعي لأمهاتهم وأهاليهم، ربنا يرحمهم، وينصرنا، وينصر بلدنا".

وأكملت: يا رب صبر أمهاتهم، وأهاليهم، وأكرم أولادهم أخر كرم، احفظنا يا رب، واحفظ بلدنا، وابعد عنا أي شر".

وأثارت الحلقة 28 من المسلسل جدلا واسعا بين أطياف الشعب المصري، بالإضافة إلى تصدر هشتاغ المسلسل، و"ملحمة البرث"، و"شهداء سيناء"، "أحمد المنسي"، موقع "تويتر"، عقب عرض الحلقة 28.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة الضابط أحمد المنسي، والذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، بالتوازي مع قصة الإرهابي هشام عشماوى الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، وهو من إخراج بيتر ميمي.

المصدر: "اليوم السابع"