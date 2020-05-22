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المكتب الصحفي لزياد الرحباني ينفي الشائعات حول وفاة فيروز

مجتمع

المكتب الصحفي لزياد الرحباني ينفي الشائعات حول وفاة فيروز
Reuters MH/KS
الفنانة اللبنانية فيروز
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نفى المكتب الصحفي للفنان اللبناني زياد الرحباني الشائعات التي جرى تداولها على مواقع التواصل حول وفاة أيقونة الفن اللبنانية فيروز.

وأوضح بيان المكتب في تصريحات خاصة لـRT أن السيدة فيروز بصحة جيدة، وهي لم تزر المشفى حتى وفي بيتها.

وترددت شائعات في وقت سابق مفادها أن الفنانة دخلت مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت حيث توفيت.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن غسان الرحباني قوله "إن هذه الإشاعات تعاود الظهور كل شهرين...صحتها مثل الحديد".

المصدر: RT + "النهار"

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