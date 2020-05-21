مصر.. سمير صبري يكشف مفاجأة حول انتحار سعاد حسني (فيديو)

قال الفنان المصري سمير صبري، إنه ضد فكرة أن تكون سندريلا وأيقونة السينما المصرية والشاشة العربية سعاد حسني انتحرت، أو قذفت من مكان مرتفع.

إقرأ المزيد

وأشار خلال حوار ضمن برنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" إلى أن الطب الشرعي البريطاني والمصري، أكد أن جثة المتوفاة لا يوجد بها أي كسر في جسدها، ولكن هناك كدمة في رأسها، بالإضافة إلى وجود كدمات في أماكن مختلفة في جسدها.

وتابع سمير صبري: "هل من الطبيعي أن واحدة عندها 58 سنة تنزل من 6 أدوار ومتتكسرش!..وميبقاش فيه نقطة دم في المكان الذي وجدت به".

المصدر: وسائل إعلام مصرية