دينا الشربيني: عمرو دياب طلع مني أحلى ما في وعلاقتي بأولاده طيبة

أشادت الفنانة المصرية دنيا الشربيني بالمطرب عمرو دياب، وبأمه الراحلة وباسمها، معلنة أن "علاقتها بجميع أولاده طيبة وأنه طلع منها أحلى ما فيها، وجعلها تقبل على الحياة بينهم".

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وكشفت الشربيني الليلة الماضية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة "العربية الحدث"عن سر اختيارها اسم رقية للشخصية التي تجسدها في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، الذي يعرض على شاشة MBC مصر، موضحة أنه بالفعل اسم والدة الفنان عمرو دياب، وأنها اختارت الاسم لهذا السبب.

وقالت الفنانة: "بحب الاسم ده أوي، والكاتب تامر حبيب تحمس أوي، ولما خدت رأي عمرو دياب اتبسط أوي".

وعن علاقتها بعمرو دياب، قالت: "بيطلع مني أحلى ما فيا، بيديني إقبال على الحياة وبحس إني عاوزه أبقى أحسن دائما وأعمل كل اللي أقدر عليه، كل حاجة فيا بقت أحسن من ساعة ما عرفته"، فيما ردت عليها لميس الحديدي: "ربنا يسعدكم".

وكشفت الشربيني"أن علاقتي بأولاد عمرو دياب جيدة للغاية، ولا يشوبها أي شائبة، وكل من جنا وكنزى وعبد الله ونور مقربون منى كثيرا".

وخلصت للقول: "(لعبة النسيان) مختلف عن (زي الشمس)، ونهايته لن تكون نفس نهاية النسخة الإيطالية، فتامر حبيب مغير في النهاية".

المصدر:صحف مصرية