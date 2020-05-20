تركيا.. اعتقال إيراني بسبب منشفة على الشرفة (فيديو)

اعتقل رجال الأمن في تركيا رجلا إيرانيا يدعى محمد رضا، بعد تعليقه على شرفة منزله منشفة رسم عليها علم بريطانيا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن محمد رضا اعتقل بعد تقديم الجيران وسكان قريبين عدة بلاغات ضده، بسبب سلوكه "الاستفزازي" خلال عطلة عامة تركية، حيث أن 19 مايو الذي يعرف باسم "يوم الشباب والرياضة"، هو يوم يعلق فيه العلم التركي على النوافذ والشرفات، كما يمثل هذا اليوم بداية حرب الاستقلال التركية العام 1919.

Kayseri'de, 19 Mayıs günü balkonuna İngiliz bayrağına benzeyen havlu asan İranlı, alkışlar eşliğinde gözaltına alındı. pic.twitter.com/vcJpcY1HjN — Ensonhaber.com (@ensonhaber) May 20, 2020

وتشمل هذه العطلة الاحتفال بمؤسس الدولة كمال أتاتورك، الذي أصبح أول رئيس لها في العام 1923.

وأشارت تقارير إلى أن الرجل علق المنشفة من شرفة منزله في الطابق الخامس في مدينة قيصري التي يقطنها نحو 1.4 مليون شخص وسط تركيا.

وتعليقا على الاتهامات التي وجهت ضده، أصر محمد أنه لم يقصد أي شيء، وأن المنشفة ليست مهينة وكان يجففها فقط، إلا أن مكتب حاكم مدينة قيصري كشف أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور اعتقال الرجل.

المصدر: "ديلي ميل"