جامعة كامبريدج تنقل كل محاضراتها عبر الإنترنت حتى صيف 2021

أصبحت كامبريدج الجامعة الأولى التي تضع جدولها الدراسي كاملا عن العام الدراسي 2020-2021، معلنة أنها ستنقل جميع المحاضرات "المباشرة" إلى فضاء الإنترنت طوال العام.

وقالت الجامعة إن المحاضرات سوف تستمر فعليا حتى صيف 2021 بنظام "أونلاين"، في حين أنه من الممكن أن تعقد مجموعات تدريس صغيرة شخصية، إذا كانت تتوافق مع شروط "التباعد الاجتماعي".

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وقال المتحدث باسم الجامعة إنها "تتكيف باستمرار مع النصائح المتغيّرة كما تظهر خلال هذا الوباء. وبالنظر إلى احتمال استمرار الحاجة إلى التباعد الاجتماعي، فقد قررت الجامعة إلغاء المحاضرات المباشرة خلال العام الدراسي المقبل".

وأشار إلى أن المحاضرات سوف تكون متاحة عبر الإنترنت، ومن الممكن "استضافة مجموعة تدريس شخصية أصغر، طالما أن ذلك لا يخالف ضوابط التباعد الاجتماعي". وأكد على أن الهدف من القرار تسهيل التخطيط للعام الدراسي المقبل، ولكن يمكن أن تتم مراجعة القرار حال حدوث تغييرات في التعليمات الرسمية بشأن فيروس كورونا.

وكانت جميع الأنشطة الدراسية بجامعة كامبريدج، بما في ذلك الامتحانات، قد تحولت عبر الإنترنت في وقت سابق نظرا لظروف جائحة كورونا.

المصدر: الغارديان