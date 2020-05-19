بعد نشرها "لقطات فاضحة".. إجراء حازم بحق المصرية مودة الأدهم (صور)

رفضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية الاستئناف المقدم من قبل الشابة المصرية مودة الأدهم، على قرار تجديد حبسها 15 يوما.

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ونقلت قوات الأمن، أمس الاثنين، مودة إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، على خلفية اتهامها بارتكاب "أفعال مخلة بالآداب"، وإنشاء حسابات إلكترونية بهدف نشر محتوى غير لائق، حيث نشرت "لقطات فاضحة".

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس الشابة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام بحبس مودة الأدهم 4 أيام احتياطا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بـ"الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية