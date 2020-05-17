حريق يودي بحياة والد ممثلة لبنانية مشهورة

توفي والد الممثلة اللبنانية جيسي عبدو، اليوم الأحد، إثر حريق اندلع داخل منزله في منطقة ذوق مكايل كسروان، شمال العاصمة بيروت.

وفي التفاصيل، انفجرت اصطوانة غاز منزلي داخل بيت عائلة الممثلة، ما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن وفاة والدها احتراقا.

وقال بيان للدفاع المدني اللبناني، إن "عناصره أهمدوا حريقا شب بعد ظهر اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الخامسة من أحد المباني السكنية في ذوق مكايل"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة، حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني".

لبنان 24

من جهة أخرى، ذكرت مواقع فنية أن الممثلة جيسي عبدو ليست في لبنان حاليا، إنما موجودة في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: لبنان 24+ دراما نيوز