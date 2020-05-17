ناصر القصبي يهاجم برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي

وجه الفنان السعودي ناصر القصبي، سهامه لبرنامج إماراتي معروف بتقديم المساعدات للبسطاء خلال رمضان.

وأشاد القصبي بفكرة برنامج "قلبي اطمأن" النبيلة، إلا أنه انتقد الأشخاص المعنيين بالمساعدات، قائلا إنهم أشخاص معروفين وشخصيات عامة.

وغرد القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" حقق نتائج طيبة في المواسم السابقه لفكرتة الإنسانيه النبيلة، ولاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم ... أرآها مؤذية و مهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلا".

البرنامج الأماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبه في المواسم السابقه لفكرتة الأنسانيه النبيله ولا شك ان صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمه للبسطاء في كل مكان . لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان ابو سليم ... أرآها مؤذية و مهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلاً https://t.co/YATf8h4uTH — ناصر القصبي (@algassabinasser) May 15, 2020

ويعد الفنان اللبناني، صلاح تيزاني، الشهير باسم "أبو سليم" (92 عاما) من رموز الفن في لبنان والعالم العربي.

ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي حالات اجتماعية واقعية، ونماذج من الأعمال الخيرية في شهر رمضان، التي يمكن أن يقوم بها أي شخص.

​وعرض البرنامج 3 مواسم لحد الآن، وموسم قصير من 8 حلقات في نوفمبر 2019.

المصدر: وكالات