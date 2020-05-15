غضب كبير في مصر بعد نشر فيديو لفنان مشهور يعتدي على فرد أمن

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر للفنان أحمد فلوكس، وهو يعتدى بالضرب على أحد أفراد الأمن مما تسبب في غضب كبير.

ويظهر في الفيديو الفنان المصري وهو يترجل من سيارته، ويبدو أنه احتد في الكلام مع فرد من الأمن، قبل أن يدفعه بيده مرتين، ثم يعود ليستقل سيارته مرة أخرى.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس اكتسب شهرة واسعة في مصر خلال الآونة الأخيرة، بعد مشاركته في فيلم "الممر" الذي يتحدث عن إحدى المعارك خلال حرب أكتوبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية