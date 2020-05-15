أستاذ في جامعة موسكو يستقيل على خلفية التحرش الجنسي

أفاد بروفسور قسم اللغة الروسية في كلية الآداب بجامعة موسكو الحكومية، سيرغي كنيازيف، في مدونته على "فيسبوك " بأنه قرر تقديم الاستقالة من منصبه.

وذلك بعد أن اتهمه طلابه وطالباته بالتحرش الجنسي.

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من ناحية أخرى فإن مجلة DOXA الطلابية كانت قد أفادت يوم 8 مايو بحالات التحرش الجنسي من قبل أساتذة الجامعة دون أن تذكر أسماءهم.

وأشارت المجلة إلى استعدادها لذكر أسماء الأساتذة وتقديمها لإدارة جامعة موسكو في حال وافقت الطالبات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي على ذلك.

ثم نشر طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا والأساتذة وخريجو الجامعة رسالة مفتوحة دعوا فيها إدارة الجامعة إلى تشكيل آلية تحميهم من التحرش الجنسي، كما دعوا إلى تشكيل لجان خاصة يحق لها اتخاذ قرارات بشأن التحرش الجنسي من قبل الأساتذة.

وأعلن كاتبو الرسالة أن العلاقات الجنسية بين الطلاب والطالبات من جهة والأساتذة والأستاذات من جهة أخرى تحولت إلى ممارسة عادية.

مع ذلك فإن البروفسور، كنيازيف، أعترف في 14 مايو الجاري في مدونته على "فيسبوك" بأن لديه علاقات مع الطالباات. إلا أنه اعتبر أن تلك العلاقات أقيمت على أساس التطوع.

وقال" أنا لم استفد أبدا من منصبي ووضعي القانوني لإجبار أحد على عمل شيء". كما يفترض أن بعض أقواله وتعليقاته تم تفسيرها بشكل خاطئ.

المصدر: تاس