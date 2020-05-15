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12 ألف ملازم جديد يباشرون الخدمة في الجيش الروسي

مجتمع

12 ألف ملازم جديد يباشرون الخدمة في الجيش الروسي
Sputnik Pavel Palamartchuk
صورة أرشيفية
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شهدت 36 كلية وأكاديمية عسكرية روسية يوم 12 مايو تخريج الضباط الجدد، بمن فيهم 12 ألف ملازم، الذين يبدأون الخدمة العسكرية في الجيش الروسي.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن خريجي أكاديمية الأركان العامة وأكاديميات الصنوف والأسلحة وكذلك 12 ألف ملازم  شاب من خريجي الكليات العسكرية سيتم توزيعهم على الوحدات العسكرية لأداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الروسي حسب تخصصاتهم وكفاءاتهم.

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وأضاف أن 20 % منهم تخرجوا في الكليات والأكاديميات العسكرية بامتياز. أما 420 ضابطا منهم فمنحوا الميداليات الذهبية. وقال الناطق إن 260 امرأة تخرجن كذلك من الكليات والأكاديميات العسكرية.

وأوضح أن غالبية الضباط من خريجي الأكاديميات والكليات العسكرية تم تدريبهم على قيادة أحدث نماذج الأسلحة والمعدات الحربية المتوفرة حاليا في القوات المسلحة الروسية.

المصدر: زاشيشات روسيا

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