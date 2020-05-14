"شهيد لقمة العيش الصائم" في مصر.. سقط غارقا في البحر

لفظ شاب مصري أنفاسه الأخيرة في البحر على طريق المنصورة بالقرب من قرية ميت مزاح، بعد سقوطه أثناء محاولته إنقاذ مظلته التي سقطت في البحر.

RT

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وبدأت الواقعة عندما حاول الشاب تجهيز فرشته، حيث سقطت المظلة التي كان يستظل تحتها في مياه البحر فحاول شدها إلى الخارج فانزلقت قدم الشاب ليغرق في المياه.

وحاول الأهالي إنقاذ الشاب ولكن دون جدوى، وأخذه أهالي القرية إلى منزله رافضين نقله للمستشفى ليغسل بمنزله ويدفن صائما.

المصدر: RT