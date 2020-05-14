استطلاع الرأي: 50% من الروس يشاركون في فعاليات عيد النصر

شارك نحو 50.8 % من سكان روسيا في الفعاليات التي أقيمت بمناسبة الاحتفال بعيد النصر 9 مايو في روسيا.

وحسب المعلومات الواردة من المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام فإن مشروع "نوافذ النصر" تمتع بأكبر شعبية لدى المواطنين الروس. وشارك في تلك الفاعلية نحو 26% من المشاركين في استطلاع الرأي. وقام الروس في إطار مشروع "نوافذ النصر" بتزيين نوافذ منازلهم وشققهم بصور فوتوغرافية لقدامى المحاربين ولافتات ورسوم للأطفال.

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وشارك، حسب مركز استطلاع الرأي، زهاء 24 % من المواطنين الروس في فعالية "ضوء النصر" حيث أشعلوا الشموع والفوانيس إحياء لذكرى شهداء الحرب. أما فاعلية "أعلام الحرب" فجمعت بين 24% من الروس الذين علقوا في نوافذهم أعلام روسيا ثلاثية الألوان.

أما نحو 21% من المشاركين في استطلاع الرأي فخرجوا الساعة السابعة مساء يوم 9 مايو بعد انتهاء دقيقة الصمت حدادا على أرواح الشهداء إلى شرفاتهم بصور ذويهم المشاركين في الحرب الوطنية العظمى لينشدوا أغنية "يوم النصر".

وأشار 69% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أنهم جاهزون ليهنئوا العام المقبل قدامى المحاربين بعيد النصر.

ويرى 62% من المواطنين أن فعاليات عيد النصر أدت إلى النهوض بالروح الوطنية والوحدة الشعبية.

يذكر أن المركز أجرى هاتفيا استطلاع رأي المواطنين يوم 11 مايو. وشارك فيه 1600 مواطن تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا