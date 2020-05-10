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نجيب ساويرس يكشف أفضل مسلسل تلفزيوني يشاهده في رمضان

مجتمع

نجيب ساويرس يكشف أفضل مسلسل تلفزيوني يشاهده في رمضان
AFP Khaled DESOUKI
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن أفضل مسلسل تلفزيوني يستمتع بمشاهدته خلال شهر رمضان هذا العام، هو "البرنس"، الذي يؤدي بطولته محمد رمضان.

وأعرب عن إعجابه بحوار وسيناريو المسلسل قائلا في تغريدة: "الحوار والسيناريو في مسلسل البرنس غير عاديين! من الواضح أن جهدا كبيرا بذل لإنجاحه.. بالنسبة لي هو العمل رقم واحد".

في المقابل أعرب الممثل محمد رمضان عبر حسابه في "إنستغرام" عن سعادته بمتابعة رجل الأعمال الشهير لأعماله الرمضانية.



وتتناول أحداث "البرنس" قصة شاب يدعى رضوان البرنس الذي يعمل سمكريا في ورشة والده، ويتحمل مسؤولية أسرته وأشقائه الـ6 بعد وفاة أبيه.

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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