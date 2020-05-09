بعد نجاته من هجوم نمر.. الساحر الألماني الشهير روي هورن في قبضة كورونا

تمكن فيروس كورونا من الساحر الألماني الشهير روي هورن، فأصابه وخطفه بعمر ناهز 75 عاما، رغم نجاته سابقا من هجوم نمر في أحد العروض التي قدمها ضمن الثنائي الشهير "سيغفريد –روي".

وذكرت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، أن هورن ومواطنه الألماني سيغفريد فيشباخر، معروفان بترويضهم للنمور البيضاء والحيوانات الأخرى واستخدامها في خدعهم السحرية.

وأوضحت الشبكة في تقريرها، أن الثنائي عمل لأول مرة في لاس فيغاس في عام 1967، وفي عام 1990 قدما عروضا استمرت ما يقرب من 14 عاما، بينما اضطر هورن للتوقف عن الأداء في عام 2003 بعد أن هاجمه نمر أبيض خلال أحد العروض.

وقال زميلة فيشباخر في بيان: "لقد فقد العالم اليوم أحد عظماء السحر، لكنني فقدت أعز أصدقائي.. منذ اللحظة التي تقابلنا فيها، كنت أعرف أنني وروي، سنغير العالم معا".

التقى "سيغفريد –روي" المولود في ألمانيا أثناء العمل على سفينة سياحية، بينما كان يعمل كنادل، فيما كان سيغفريد يؤدي عروضا سحرية، وبحسب ما ورد تم طردهما لإحضارهما فهدا مفترسا إلى السفينة، ولكن بعد ذلك بوقت قصير باشرا العمل الترفيهي معا على متن سفينة سياحية أخرى مقرها في نيويورك.

كسرت عروض الثنائى"سيغفريد –روي" الأرقام القياسية لأطول فترة لأداء سحري، وكانت عروضهم تقرن الحيل السحرية بالإثارة السيركية، وتضم عشرات الأسود البيضاء والنمور النادرة.

وأصيب هورن بجروح بالغة بعد أن ضربه أحد النمور على رقبته وحمله خارج المسرح أثناء العرض، كما أصيب بسكتة دماغية، وأثر الحادث بشكل دائم على حركته وحديثة، لكنه ظل قادرا على المشاركة في بعض الأحداث قبل اعتزال الثنائي العمل عام 2010.

المصدر:"سي إن إن"