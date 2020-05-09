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جلسة محاكمة لسما المصري اليوم بتهم الفسق والفجور

مجتمع

جلسة محاكمة لسما المصري اليوم بتهم الفسق والفجور
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الفنانة المصرية سما المصري
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تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، في ثاني جلسات محاكمة الفنانة المصرية سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وأوضحت أوراق القضية، أن سما المصري تواجه اتهامات التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

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وينص القانون على أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية.

ويعاقب القانون المصري على إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة مالية.

وكان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مصورة.

المصدر: اليوم السابع

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