النيابة المصرية تستأنف ضد قرار إخلاء سبيل حنين حسام

فاجأت النيابة العامة المصرية الفتاة حنين حسام المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" بالاستئناف على قرار إخلاء سبيلها وتحديد جلسة السبت المقبل للنظر فيه.

إقرأ المزيد

ويعقد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، يوم السبت المقبل جلسة استئناف النيابة العامة، على قرار قاضي التحقيق الذي قضى بإخلاء سبيل الطالبة التي أثارت جدلا واسعا.

وجاء استئناف النيابة المصرية بسبب اتهام الطالبة بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة في مصر قد قرر، أمس الخميس، إخلاء سبيل حنين حسام الشهيرة بـ"هرم مصر الرابع" على ذمة التحقيقات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية