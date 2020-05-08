استطلاع الرأي: غالبية الروس يجدون سبيلا للاحتفال بعيد النصر في العزلة

يعتقد 93% من الروس أن عيد النصر يعتبر عيدا شعبيا عاما لكل فئات المجتمع الروسي وليس لقدامى المحاربين فقط.

إقرأ المزيد

وقد أيدت الغالبية الساحقة من المواطنين فكرة إعلان دقيقة صمت حدادا على شهداء الحرب في الساعة 19.00 يوم 9 مايو. ثم ستصدح ألحان أغنية "يوم النصر" الشعبية. ويمكن أن يشاطر التلفزيون والإذاعة في أدائها كل من يرغب في ذلك من نافذة منزله أوشرفته.

ويعتبر 84% من المشاركين في استطلاع الرأي أن من الضروري أن يهنئ المتطوعون والعاملون في الخدمات الاجتماعية يوم 9 مايو قدامى المحاربين بعيد النصر شخصيا أو هاتفيا.

وشدد 82% من المواطنين على ضرورة إقامة فاعلية "الفوج الخالد" في نظام أونلاين عن طريق تحميل الصور الفوتوغرافية للاقرباء المشاركين في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) على الإنترنت وعرضها على الشاشات الكبيرة المنصوبة في ساحات وشوارع المدن والبلدات الروسية.

وأيد 79% من المشاركين في استطلاع الرأي فكرة إقامة فاعلية "رسالة النصر" حيث يبعث التلاميذ والطلاب برسائل التهنئة بالعيد إلى قدامى المحاربين.

وأيد 75% من الروس إقامة فاعلية "حلم المنتصرين" كي تتحقق يوم 9 مايو الأمنيات المنشودة غير المادية لقدامى الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا