مدينة هندية تفرض تحميل تطبيق تتبع COVID-19 أو السجن 6 أشهر

غالبا ما تكون تطبيقات تتبع جهات الاتصال لـ COVID-19 طوعية في البلدان التي طرحتها حتى الآن، لكن مدينة في الهند جعلت الأمر إلزاميا.

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وأمرت الشرطة في مدينة خارج نيودلهي، السكان بتنزيل تطبيق تتبع COVID-19 على هواتفهم الذكية أو المخاطرة بغرامة أو السجن لخرقهم أمر إغلاق المدينة.

ووفقا لتقرير موقع BuzzFeed News، يخضع سكان مدينة نويدا الهندية، ممن لم يقوموا بتثبيت التطبيق على هواتفهم، للسجن ستة أشهر وغرامة تبلغ نحو 13 دولارا أمريكيا.

وأخبرت الشرطة وسائل الإعلام المحلية أنها ستجري مسحا عشوائيا للسكان للتأكد من تنزيلهم التطبيق، على الرغم من أن موقع BuzzFeed News لم يذكر ما الذي ستفعله الشرطة إذا لم يكن الشخص يملك هاتفا ذكيا قادرا على تنزيل التطبيق، أو يخرج دون اصطحاب هاتفه.

ويشار إلى أن ما يقارب 400 مليون مواطن هندي يملكون هاتفا ذكيا، وفقا لتحليل أجرته شركة Statista، ما يعد عددا صغيرا مقارنة بسكان البلاد البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة.

ووقع إنشاء تطبيق Aarogya Setu من قبل الحكومة الهندية، ودعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقام بتنزيله أكثر من 90 مليون شخص في الهند في أقل من شهر، وفقا لـ BuzzFeed News.

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يسمح التطبيق للمستخدمين بتسجيل مخطط تحركهم، والأعراض، ويتطلب الوصول المستمر إلى البلوتوث وبيانات موقع الجهاز.

وكانت هناك مخاوف بشأن الخصوصية بسبب وصول التطبيق الدائم إلى بيانات موقع المستخدم.

وبالإضافة إلى إلزام سكان مدينة نويدا بتحميل التطبيق، طلبت وزارة الداخلية في البلاد من جميع جميع موظفي الحكومة الفدرالية في القطاعين الخاص والعام، استخدام التطبيق بدءا من 4 مايو.

كما وردت تقارير تشير إلى أن الصيدليات رفضت تقديم الخدمات لأولئك الذين لم يحمّلوا التطبيق على هواتفهم، بالإضافة إلى مطالبة Zomato، أكبر خدمة توصيل للأغذية والبقالة في الهند، جميع شركائها في التوصيل تثبيت التطبيق على هواتفهم. وطلبت من عملائها أن يحذوا حذوها.

المصدر: بزنس إنسايدر