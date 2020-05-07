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مصر.. محمد رمضان يواجه أزمة جديدة وصاحب مطعم شهير يوجه له تهمة

مجتمع

مصر.. محمد رمضان يواجه أزمة جديدة وصاحب مطعم شهير يوجه له تهمة
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محمد رمضان
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أعلن صاحب أحد أشهر المطاعم في مصر الشيف ناصر البرنس، أنه سيقيم دعوى قضائية ضد صناع مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان.

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واتهم ناصر البرنس صناع العمل بتقديم جزء من قصة حياته في المسلسل دون استئذانه، موضحا في فيديو عبر "فيسبوك": "حياة رضوان البرنس تشبه قصة حياتي، أنا عملت في مجال الدوكو لمدة 10 سنوات قبل التحاقي بالخدمة العسكرية، ومحلي كان يحمل اسم البرنس كما يظهر في المسلسل".

وأضاف: "مش صدفة إن ابن محمد رمضان في المسلسل يبقى سيف على اسم ابني، المسلسل طلع عليا سمعة مش كويسة، وأصحاب ابني بيسألوه هو أبوك أكل حق اخواته؟ والناس بتقول لي أنت أكلت حق اخواتك".

وشدد البرنس على أنه "لا يهدف من مقاضاة أسرة العمل شهرة أو خلافه بل إخراج نفسه من قصة المسلسل".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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