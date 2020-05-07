فنانون ينحنون إجلالا لشجاعة هشام سليم في الإعلان عن تحول ابنته جنسيا إلى ذكر

أشاد عدد كبير من الفنانين والناشطين على مواقع التواصل بشجاعة إعلان الفنان المصري هشام سليم أن ابنه متحول جنسيا، فيما أثار ظهور نجله للمرة الأولى وحديثه عن تجربته، نقاشا واسعا.

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وحل الفنان هشام سليم قبل يومين ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة"، الذي يعرض عبر فضائية "القاهرة والناس"، وأكد خلال اللقاء تحول ابنته نورا إلى ابنه نور بعد مسيرة في خطوات التحول الجنسي منذ ثماني سنوات، حين كان عمره 18 عاما، حتى الآن في السادسة والعشرين من عمره.

وأشار سليم إلى أنه غير منزعج على الإطلاق من الخطوة، لأنه كان يشعر بهذا الأمر حتى صارحته ابنته نورا برغبتها في التحول إلى ذكر، فأعلن هشام موافقته، مشددا على أن "الأمر إلهي، ولا دخل له به".

وعقب هذا اللقاء أشاد الكثيرون بموقف هشام على المستوى الإنساني والأبوي، وطريقته في إدارة أزمة ابنه.

وحل ابنه نور للمرة الأولى ضيفا، هو ووالده على إحدى القنوات، وظهر مكتمل الرجولة، وقال إنه فكر في الانتحار من قبل، ولم يكن يستطيع أن يقرر أي شيء في حياته الخاصة، ولكن بعد إجراء عملية التحول الجنسي قرر أن يعيش حياته، ويقف على قدميه مرة أخرى ويحب نفسه، ووجه الشكر لوالده لمساندته له.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع وبلغت نسبة مشاهدته مليونا و100 ألف مشاهدة حتى الآن.

ودعم موقف هشام سليم، عدد من الفنانين، منهم الفنانة اللبنانية مايا دياب التي كتبت عبر موقع "إنستغرام" تعليقا على فيديو تصريح هشام: "تحية وانحناء لصراحة وجرأة الممثل القدير وهذا الكلام عن ضناه، وهو ليس للتشجيع وعدم التشجيع على شيء ما، إنما لقناعته بعدم الاختباء وراء أصابعنا".

من ناحيته وفي مداخلة تليفونية ببرنامج "القاهرة الآن"، علق الناقد المصري طارق الشناوي على موقف هشام، قائلا إن جرأته تستحق التقدير لمواجهته المجتمع ‏بأمر نادر الحدوث، إلا أنه موجود.‏

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا على "تويتر": "شو حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة هشام سليم، ليكونوا مثالا بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس، كل التقدير له، النجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان، وحرية خياراته رغم ظلم المجتمع، وتحية أكبر لنور".

وعلق المخرج المصري عمرو سلامة، على تصريح هشام، قائلا عبر "تويتر": "طبعا موقف هشام سليم يستدعي التحية، لكن المفاجأة الأجمل دعم معظم الناس لموقفه ولابنه".

وكتبت الفنانة المصرية راندا البحيري، في حسابها الشخصي على "فيسبوك": "كنت بحترمه طول عمري وزاد احترامي له، كل الدعم لك ولابنك نور".

ومن خلال حسابها الرسمي على "تويتر"، وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التحية إلى هشام وقالت "كل الحب والاحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم".

ونشر المخرج المصري أمير رمسيس على "فيسبوك" تدوينة تذكر فيها موقفا جمعه بالفنان هشام سليم وابنه نور، قائلا "منذ سنوات قبل اكتشاف هويته كان نور حاضرا كطفل في أحد مواقع التصوير مع هشام حيث كنت أعمل مساعد مخرج. لا أنسى هذا اليوم الذي نبهنا لخطأ مهم فات على فريق الإخراج بالكامل وجميع الحاضرين في إحدى راكورات الحركة.. كان مبهر الذكاء والروح وكلنا كنا نرى أنها (في ذلك الوقت) ستذهب لمكان بعيد، محظوظ هو بوالد مثل هشام سليم في مجتمع مثل مجتمعنا، شكرا ليس فقط للشجاعة ولكن للروح الإنسانية التي لا تعترف بحدود، شكرا هشام سليم".

المصدر:"خبرني"