استطلاع رأي: 67% من الروس يرغبون بمجانية اختبارات الكشف عن فيروس كورونا

أجبر وباء فيروس كورونا بعض المواطنين الروس على شراء بوليصة التأمين الطبي الإضافي. إلا أن نسبة هؤلاء لم تتجاوز 7%.

جاء ذلك في تقرير نشره مركز التحاليل "سينيرجيا" الذي أجرى استطلاع رأي المواطنين الروس.

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وأظهر استطلاع الرأي أن 52% من الروس طلبوا أولا خدمات التأمين الطبي الإلزامي (الحكومي)، لكن نوعية الاستشارات الطبية هناك لم ترضهم، فاضطروا إلى مراجعة المستشفيات الخاصة.

وشكا 21% من المشاركين في استطلاع الرأي من عجزهم عن الحصول على إجازة مرضية مدفوعة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كوفيد –19"، أما 29 % منهم فحصلوا على تلك الإجازة بعد مرور يوم واحد. فيما يتعلق بـ50% منهم فقالوا إنهم لم يواجهوا أي مشكلة في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة.

ودفعت الأوضاع المتعلقة بوباء فيروس كورونا بـ67% من المشاركين في استطلاع الرأي إلى الاعتقاد أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا يجب أن تكون مجانية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا