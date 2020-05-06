العلماء يدحضون أسطورة شائعة عن وباء الطاعون

صمم علماء جامعة ميرلاند الأمريكية، نموذجا لانتشار الطاعون عام 542 في الامبراطورية البيزنطية، وتوصلوا إلى استنتاج يفيد بأن الوباء لم يكن قاتلا كما كان يعتقد سابقا.

إقرأ المزيد



وتفيد مجلة PLOS One، بأن العالمين لورين وايت ولي موردتشاي، وضعا عددا من النماذج الرياضية لانتشار وباء الطاعون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي لم يوثق بصورة جيدة، لذلك تتباين تقديرات المؤرخين عن عواقب الوباء. فهناك وجهة نظر شائعة تفيد بأن الوباء انتشر في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط وكانت عواقبه متجانسة فيها. فمثلا هناك بعض الوثائق تشير إلى أن الوباء قضى على حياة أكثر من نصف سكان القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية (300 ألف من مجموع 500 ألف نسمة).



ولكن العلماء حاولوا خلال تصميمهم النموذج الجديد، على أساس البيانات الوبائية الحديثة، وصف مختلف طرق انتشار العدوى. وقد اتضح لهم أنها لم تعد ديناميكية انتشار الوباء كما وصفه معاصروه.



وقد أظهرت النتائج، أن انتشار وباء الطاعون لا يمكن أن يكون متجانسا. لأن في هذه العملية يجب أن تؤثر الاختلافات المناخية وكثافة السكان. وهذا يدحض الاعتقاد السابق، بأن الوباء انتشر في جميع مناطق البحر الأبيض المتوسط بالتساوي.

المصدر: نوفوستي