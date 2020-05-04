البرازيل.. "مصور الفقراء" يطلب من بولسونارو إنقاذ الشعوب الأصلية من جائحة كورونا (فيديو)

بعث المصور الصحفي البرازيلي، سيباستياو سالغادو، برسالة مفتوحة إلى رئيس البلاد، جايير بولسونارو، دعاه فيها إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الشعوب الأصلية في الأمازون من فيروس كورونا.

وجاء في الرسالة المدعومة بعريضة على الإنترنت جمعت حتى الآن حوالى 50 ألف توقيع: "تواجه الشعوب الأصلية في البرازيل تهديدا خطيرا لبقائها مع تفشي وباء كوفيد 19".

وأضافت الرسالة التي وقعتها قائمة من المشاهير من بينهم براد بيت ومادونا وبول مكارتني وريتشارد غير وميريل ستريب: "قبل 5 قرون، اندثرت هذه الجماعات العرقية بسبب أمراض جلبها المستعمرون الأوروبيون.. اليوم، ومع انتشار هذه الآفة الجديدة بسرعة في أنحاء البرازيل قد يختفي شعب الأمازون الأصلي تماما نظرا إلى عدم امتلاكه وسائل لمكافحة الوباء القاتل".

وقال سالغادو "إن البرازيل مدينة لسكانها الأوائل.. لقد حان الوقت للقيام بما كان ينبغي القيام به منذ وقت طويل".

وظهر النجوم في مقطع فيديو للمخرج البرازيلي فرناندو ميريليس يتضمن كلمة لسالغادو يدعو فيها بولسونارو إلى "ضمان حماية" شعوب الأمازون.

وولاية الأمازون البرازيلية، هي موطن لمعظم السكان الأصليين في البلاد، وواحدة من المناطق الأكثر تضررا من الوباء مع أكثر من 500 وفاة حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة البرازيلية.

جدير بالذكر أن المصور البالغ من العمر 76 عاما قد فاز بالعديد من الجوائز العالمية لتصويره فقراء في أنحاء العالم، وكان تركيزه الأخير خصوصا على شعوب حوض غابات الأمازون المطيرة.

المصدر: أ ف ب