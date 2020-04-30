النيابة المصرية تحذر من "خدش الحياء العام" والتعدي على قيم المجتمع

حذرت النيابة العامة المصرية من ارتكاب "جرائم خادشة للحياء العام"، وذلك على غرار واقعتين حنين حسام وسما المصري.

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ودعت النيابة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوي الابتذال والإباحية والسعي لجني الأموال بطرق مخلة غير مشروعة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد ألقت القبض على حنين حسام، الطالبة بجامعة القاهرة، والشهيرة بـ"هرم مصر الرابع" لقيامها ببث فيديو للتحريض على "الفسق والفجور"، بالإضافة إلى القبض على الفنانة سما المصري بأمر من النائب العام، حيث يتم التحقيق معهما بقضايا تمس عادات وتقاليد المجتمع المصري.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدر تفاصيل وأسرار خطيرة تحيط بالفتاة حنين حسام المشهورة بـ"هرم مصر الرابع"، الموقوفة بتهمة "نشر الفسق والفجور".

وقالت النيابة المصرية في بيان لها إن النائب العام أمر بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية