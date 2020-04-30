مكة تشهد "ظاهرة فلكية" تشاهد بالعين المجردة.. الكعبة تقابل القمر!

تشهد مدينة مكة المكرمة في السعودية، مساء اليوم الخميس، ظاهرة فلكية تشاهد بالعين المجردة، لتعامد القمر على الكعبة المشرفة.

وقالت الجمعية الفلكية بمدينة جدة في تقرير لها أنه من المتوقع أن يتعامد القمر على الكعبة عند الساعة 6:29 بتوقيت مكة.

وجاء في التقرير أن القمر سيكون قرصه مضاء بنسبة (87.7 %) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر .

ويمكن الاستعانة من هذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم، كما فعل القدماء، فموقع القمر في هذه اللحظة يشير تماما الى موقع مكة المكرمة وبدقة عالية كما هو الحال في تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة .