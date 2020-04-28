القضاء المصري يتلقى أول دعوى قضائية ضد برنامج "رامز مجنون رسمي"

أعلنت وسائل الإعلام المصرية، أن محكمة القضاء الإداري تلقت اليوم الثلاثاء، أول دعوى قضائية تطالب بوقف برنامج "رامز مجنون رسمي".

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وطالبت الدعوى كلا من وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة قنوات MBC بوقف بث البرنامج الذي تذيعه الشبكة على عدة قنوات خلال شهر رمضان.

وذكرت الدعوى أن "البرنامج الذي يتم عرضه حاليا على الأسرة المصرية من خلال النايل سات وما يتضمنه من تنمر ومعان وألفاظ هابطة وجرائم احتجاز وتعذيب وعنف وسادية يعاقب عليها القانون وعرضها بشكل ساخر وربط هذه الجرائم بالمتعة والدعاية والضحك، على النحو الذي يمثل حضا على ارتكاب هذه الجرائم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية