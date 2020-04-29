بماذا يحلم الروس بعد انتهاء وباء فيروس كورونا؟

لا يحلم الروس بعد انتهاء وباء كورونا بزيارة الحانات والمقاهي بل بزيارة أقربائهم وذويهم وأصدقائهم.

أظهر ذلك استطلاع رأي المواطنين الذي أجرته شركة Mail.ru Group. كما أظهر استطلاع الرأي أن 53% من المشاركين فيه يعتزمون بعد انتهاء الوباء زيارة الأقرباء والأصدقاء. ينوي 15% فقط منهم زيارة حانة أو مطعم ما.

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وأصبح التواصل مع الأقرباء والأصدقاء من أهم أفضليات الروس. ويحلم 42% من الروس بعد انتهاء الوباء بالتنزه في حديقة ما. أما ثلث المشاركين في استطلاع الرأي فيريدون زيارة متجر وصالون حلاقة.

يذكر أن أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي نصحتهم إداراتهم بالعمل في المنزل بعيدا عن المكتب وذلك بعد تطبيق نظام العزلة الذاتية في روسيا. أما 84% منهم فانتقلوا تماما إلى نظام العمل عن بعد.

وأبرز المواطنون بعض إيجابيات العمل عن بعد وبينها توفير الأموال والوقت، بوجود فرصة لتوزيع الوقت بين العمل والواجبات المنزلية وكذلك جدول العمل المرن.

وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا قد أفادت في وقت سابق بأن أكثر من نصف الروس (58%) يمارسون الرياضة في ظروف العزلة الذاتية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا