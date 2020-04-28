مصر.. مسلسل محمد رمضان يسبب أزمة جديدة بعد تقطيع جواز سفره المصري

تسبب الفنان محمد رمضان في أزمة جديدة من خلال عرض مسلسله الجديد "البرنس"، حيث تقدم أحد المحامين ببلاغ ضده بسبب إهانة المحامين.

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وتقدم المحامي المصري إيهاب المنصوري، ببلاغ للنائب العام ضد كل من الفنانة روجينا والفنان أحمد زاهر، والمخرج محمد سامي، لإساءتهم لمهنة المحاماة في أحد مشاهد الحلقة الرابعة من المسلسل.

وقال المنصوري في دعوته المقدمة للنائب العام: "جاء في أحد المشاهد التي وردت بالحلقة الرابعة مشهد يسيء لمهنة المحاماة العريقة وللمحامين ولكل رجل قانون".

وتابع: "الممثل أحمد زاهر وجه حديثه لممثل يؤدى دور محامي قائلا: "أنت وشك فقر عليا"، فأجابته روجينا: "متأسفين يا أستاذ" ثم وجهت حديثها لأحد الممثلين، مشيرة فيه إلى المحامي "عرق الأستاذ بـ5000 جنيه وغوره".

وأكد المنصوري في دعواه أن ما نراه الآن على الساحة الفنية، هو توجيه الإهانات للفئات والمهن المحترمة، دون مراعاة لأي أُصول أو قواعد أو قوانين، فالدستور المصري في المادة 198 قد نص على أن "المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون".

وأشار المنصوري أن الواقعة محل الشكوى تمثل إهانة لمهنة المحاماة وتحقيرا لمهنة للمحامين، خاصة أن الفن عموما والتمثيل بصفة خاصة، الغرض منهم هو نشر الجمال والأخلاق.

المصدر: القاهرة 24