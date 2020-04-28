بعد وقف إعلان للملابس الداخلية.. ما هي عقوبة خدش الحياء في مصر؟

أثار إعلان "قطونيل" المصرية للملابس الداخلية جدلا واسعا في البلاد، مما دفع الشركة إلى وقف الإعلان بعدما ظهرت مطالب رسمية من البرلمان بعدم عرضه.

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ووفقا للقانون المصري فإن خدش الحياء جريمة يعاقب عليها القانون في المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، حيث يعاقب المسؤول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش الحياء.

وطالبت المستشارة القانونية أسماء عبد السلام المحامية بالاستئناف العالي، بالتصدي للجرائم الخادشة للحياء بكل حسم، داعية الجميع إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعي لجني المال بطرق مخلة غير مشروعة.

وقالت: "هذه الإعلانات بها إيحاءات جنسية وابتذال، يخدش الحياء ويؤثر بالسلب علي القيم والمبادئ الأسرية".

وفي نفس السياق، تعقد لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر اجتماعا اليوم، لمناقشة عدد من المخالفات لإعلان "قطونيل"، الذي تؤديه الممثلة ميس حمدان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية