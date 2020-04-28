نقابة الإعلاميين في مصر ترد على برنامج رامز جلال

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر بيانا، قالت فيه إن برنامج المقالب لمقدمه رامز جلال رسخ العنف وأهدر الحقوق الإنسانية، حيث أكد نقيب الإعلاميين، أنه يبحث قانونيا التعامل مع البرنامج.

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وأضافت النقابة في بيان لها: "فبدلا من تكريم الضوابط المهنية والحقوق الإنسانية والعمل على العلو من شأنها قام المذكور بالاستهزاء والحط من قدرها الإسفاف بها على مسمع ومرأى من المشاهدين خاصة وأن مقدمه غير حاصل على تصريح بمزاولة أية أنشطة إعلامية".

وأهابت النقابة بقنوات MBC "مراعاة مشاعر المواطنين وقدسية الشهر الكريم لما يعرض على شاشتها باعتبارها من أكبر القنوات في الوطن العربي وكما تهيب النقابة بضيوف البرنامج بالبعد عن مثل هذه البرامج لما في ذلك من الحط من شأنهم كونهم نجوما كلا في مجال تخصصه".

وأكد نقيب الإعلاميين طارق سعدة، أن النقابة تبحث قانونية التعامل مع القناة، خاصة أنها تبث من دبي، مشيرا إلى أنه كان لزاما تحديد موقفه، لحين اتخاذ الإجراءات على أن يظل الملف مفتوحا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية