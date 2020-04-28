استطلاع الرأي يظهر سلبيات وإيجابيات العمل بعيدا عن المكتب

أظهر استطلاع رأي العاملين وأرباب العمل الذي أجراه مركز "بتريكس – 24" للدراسات الاجتماعية أن المشكلة التي يواجهها العاملون بعيدا عن مكاتبهم هي غياب التواصل المباشر مع زملائهم.

أما أرباب العمل فأعربوا بشكل عام عن رضاهم بنتائج العمل البعيد.

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وطال استطلاع الرأي نحو 900 شركة ومؤسسة وأظهر السلبيات التالية حسب رأي العاملين وأرباب العمل:

نقص التواصل الشخصي (34% )، قلة الدوافع للعمل (27%)، صعوبة فرض الرقابة على العاملين (22%)، انخفاض نسبة الولاء للشركة والمؤسسة (8%)، تسريب المعلومات (7%).

مع ذلك فإن 63% من أرباب العمل أعربوا عن ارتياحهم بنتائج العمل بعيدا عن المكتب، كما أعربوا عن ثقتهم بأن يبذل العاملون جهودا أكبر من أجل العمل بفاعلية أكثر.

وأظهر استطلاع الرأي كذلك إيجابيات رئيسية للعمل عن بعد وهي:

توفير وقت الطريق (25%)، توفير الأموال لتناول وجبات الغداء والعشاء في المكتب (25%)، توفير الأموال المخصصة لاستئجار مواقع العمل (25%)، وجود فرص لإيجاد العاملين في أية مدينة أو بلدة مهما كانت بعيدة (23%).

من ناحية أخرى فإن وسائل الإعلام أفادت باحتمال ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في روسيا بمقدار 6 أضعاف لتبلغ البطالة مستوى مليون شخص.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا