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تلفزيون السودان يعتذر بعد بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعد الإفطار

مجتمع

تلفزيون السودان يعتذر بعد بث أذان المغرب قبل 10 دقائق من موعد الإفطار
Reuters
مسجد - أرشيف
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أعلنت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة التلفزيون الرئيسية عن اعتذارها عن إذاعة أذان الإفطار قبل 10 دقائق من موعده، مؤكدة أن ذلك جاء بسبب خطأ غير متعمد.

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ونقلت صفحة التلفزيون السوداني على "فيسبوك" عن مسؤول فيه قوله إن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ارتباكا في موعد الإفطار، ووعد بألا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وكان تلفزيون السودان القومي، قد أحدث جدلا واسعا في البلاد بعد بثه أذان المغرب أمس الأحد، قبل موعده بـ10 دقائق من التوقيت الأصلي.

وتسبب التلفزيون السوداني في حالة من الإرباك بين المشاهدين والسامعين، حيث أثارت الواقعة ضجة واسعة بين السودانيين في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناء على سماع الأذان.

يذكر أن هناك فتوى سابقة تقول إن الإفطار قبل غروب الشمس على ظن خاطئ مفسد للصوم، غير أنه لا يوجب الكفارة، وعلى من أفطر قبل غروب الشمس ظنا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فعليه قضاء يوم صيام إضافي بدلا من اليوم الضائع.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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