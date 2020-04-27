رئيس تحرير صحيفة مصرية يعلق على قصة محاولة انتحار أحد الأنبياء
كذّب رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع" المصرية، خالد صلاح، قصة في صحيح البخاري تقول بمحاولة انتحار النبي محمد صلعم.
وقال صلاح في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" أن القصص الباطلة في صحيح البخاري تصدم المرء، فلا يمكن أن يصدقها.
وتابع: "حاشاه صلى الله عليه وسلم وكذب من دسوا هذا الحديث فى البخاري من يصدق هذه الكذبة التي يوردها البخاري فى صحيحه وفي كتاب بدء الوحي، يقول الحديث المدسوس أن النبي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من قمة جبل شاهق عندما انقطع عنه الوحي بعد اللقاء الأول فى غار حراء".
١. تصدمك القصص الباطلة— Khaled Salah (@Youm7Khaled) April 27, 2020
فى صحيح البخاري لا يمكن أن أصدق أن النبي صلوات الله عليه
حاول الانتحار كما تدعي هذه القصةالمدسوسة فى صحيح البخاري
🤔
حاشاه صلى الله عليه وسلم
وكذب من دسوا هذا الحديث فى البخاري
من يصدق هذه الكذبة التي يوردها البخاري فى صحيحه وفي كتاب بدء الوحي ( يتبع)
وقال صلاح إن الشيخ الألباني كذّب هذه القصة المزعومة المدسوسة في تعليقه على مختصر صحيح البخاري، حيث أن الحديث "ورد بطريقتين: الأولى منسوب لعائشة رضي الله عنها وليس فيه محاولة الانتحار والثانية للزهري وفيه اندست على صحيح البخاري هذه القصة الكاذبة التي لولا الألباني وقامات علماء الحديث لما اكتشفنا هذا الضعف فى البخاري".
وانتهى رئيس التحرير إلى أنه لولا تفتح عقولنا لصدقنا أن هذا الباطل صحيحا.
المصدر: تويتر