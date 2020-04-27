استطلاع الرأي: 75% من الروس يؤيدون خطوات الحكومة في مكافحة كورونا

يؤيد غالبة الروس الخطوات التي تتخذها سلطات بلادهم في سبيل مكافحة وباء فيروس كورونا.

أظهر ذلك استطلاع الرأي الذي أجراه مركز "فتسيوم" الروسي لاستطلاع الرأي بالتعاون مع مركز "وجهة النظر الخاصة" الروسي.

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وقال 45% من المشاركين في استطلاع الرأي إن الخوف على نفسه وذويه يدفع بهم إلى تأييد إجراءات الحكومة. أما 22% منهم فقالوا إن عادتهم للموافقة على أي قرار حكومي تدفعهم لقبول الخطوات الحكومية.

مع ذلك فإن النساء يوافقن أكثر( 81%) على القيود الحكومية المفروضة مقارنة بالرجال (68%).

ويخاف البالغون بعمر لم يتجاوز 35 عاما أكثر من أي فرد آخر من الإصابة بفيروس كورونا. فيما يتميز موقف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما برعونة أكثر حيث يخاف 9% منهم فقط من الإصابة بالفيروس. يعزو الخبراء هذا الأمر إلى أن أفراد المجموعة الأولى لديهم عائلات والتزامات أمامهم.

مع ذلك فإن 40% من المواطنين الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 عاما يخافون من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق ذويهم. فيما قال ثلثهم إن القيود المفروضة عليهم تمنعهم من الحصول على مداخيل. أما 14% منهم فلا يثقون بخطورة فيروس كورونا. ويعتبر 11% منهم أن فيروس كورونا هو نوع من التلاعب السياسي. ولا يخاف 10% من الإصابة بالفيروس.

المصدر: لايف