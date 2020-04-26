مصر.. مخرج وممثل ينصحان ياسمين صبري بالابتعاد عن التمثيل

انتقد المخرج المصري مجدي الهواري، الفنانة ياسمين صبرى بسبب أدائها في مسلسل "فرصة ثانية"، مستعينا بفيديو لها قالت فيه إن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، نصحها بترك التمثيل.

ونشر الهواري الفيديو المذكور في صفحته على "فيسبوك" وعلق قائلا: "نحن نضم صوتنا لصوت الراحل".

من جهته، قال الفنان عمر عبد العزيز: "وأنا أضم صوتي لصوت الساحر رحمه الله... ياسمين صبري بإمكانها العمل كعارضة أزياء أو تشغل أي وظيفة أخرى، لكن التمثيل موهبة يمنحها الله، وهي موهوبة في غير التمثيل".

ويقوم ببطولة مسلسل "فرصة ثانية" ياسمين صبري وأحمد مجدي.

المصدر: "فيسبوك"