أرملة الضابط أحمد المنسي تتحدث عن الفنانة التي أدت دورها في مسلسل "الاختيار"

قالت أرملة العقيد المصري الراحل أحمد المنسي، إن الفنانة التي أدت دورها في مسلسل "الاختيار" كانت "قريبة مني وكانت تسأل عن كل شيء يحبه"، لافتة إلى أنها كانت تعتبرها كأخت لها.

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وفي حديثها مع قناة "صدى البلد"، أعربت زوجة الضابط الراحل عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة "إنه لا ينسى الشهداء"، معتبرة مسلسل "الاختيار" تكريما كبيرا من الدولة والقوات المسلحة لزوجها، ما يؤكد حرصهم على أن تكون سيرة "شهداء" مصر في كل وقت ومكان.



يذكر أنه في 7 يوليو عام 2017، شهدت مدينة رفح في شمال سيناء معركة "البرث" التي قدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لوطنهم، وتم إحباط مخطط لـ"داعش" الإرهابي.

وقتل في تلك المعركة اثنان من قائدي الكتيبة 103 صاعقة، وهما العقيد أحمد المنسي والرائد أحمد الشبراوي من أبناء محافظة الشرقية وعدد من الضباط والجنود.

المصدر: "صدى البلد" + RT