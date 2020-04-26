سما المصري في السجن بتهمة التحريض على "الفسق والفجور"

أمر النائب العام المصري بحبس الفنانة سامية أحمد، الشهيرة باسم سما المصري، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد اتهامها بالتحريض على "الفسق والفجور".

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن النيابة العامة واجهت سما المصري بالاتهامات المنسوبة إليها وأدلة الاتهام، في انتظار استكمال التحقيق معها.

وكان النائب العام قد أمر في وقت سابق بالتحقيق مع المصري، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها يوم الجمعة الماضي.

وتم إلقاء القبض على سما المصري بعد تقديم بلاغات من محامين يتهمونها فيها بـ"نشر الفجور والتحريض على الفسق"، وذلك عقب نشرها صورا وصفوها بـ"الفاضحة" و"غير اللائقة" على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية