الكشف عن سعر المنزل الجديد لأصغر مليارديرة في العالم

كشف موقع "ديلي ميل" البريطاني كلفة منزل نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر، الذي اشترته في منطقة "هولمبي هيلز" بلوس أنجلوس.

واشترت جينر (22 سنة) المنزل المتربع على مساحة 1700 متر مقابل 36.5 مليون دولار، حيث يحتوي على سبع غرف نوم و14 حماما، بالإضافة إلى غرفتين للضيوف، فضلا عن مطابخ وشقق خاصة وساحات فناء منفصلة.

Kylie Jenner pays $36.5 million for new house in Holmby Hills: See Pics pic.twitter.com/O3dFqYOKmG — luqmanch112 (@Newscorner111) April 25, 2020





ووفقا للموقع، فإن المسكن يشتمل أيضا على مسبح وغرفة طعام ومنطقة بلياردو وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى غرفتي سينما، وأماكن ترفيه أخرى.

يذكر أن جينر تصدرت قائمة "فوربس" لأصغر مليارديرات العالم في آخر سنتين.

المصدر: "ديلي ميل"