الفنان المصري رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه الجديد.. وكورونا يدخله الحجر الصحي

كشف الفنان المصري رامز جلال، تفاصيل برنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي"، موضحا أن النجاح الذي تحقق ببرامج المقالب طوال السنوات الماضية، كرم من الله.

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وأضاف ساخرا من شعره: "شعري في البرنامج صبغته في المصبغة، مفيش كوافير يعرف يعمل شعري بالدرجة اللون دي".

وتابع ضاحكا: "انا حرقت شعري وبعد كده عملت فيه حاجات مختلفة، وأكد أن هناك شخصا يدعى زيزو هو من قام بعمل شعره ليظهر بهذا الشكل".

وأشار إلى أنه يسعى لتقديم عمل جديد ينال إعجاب المواطنين، مؤكدا أنه قام بعمل مقلب في الإعلامي شريف عامر، وأكد أن شريف عامر هو أول من سيجلس على كرسي رامز المجنون.

ولفت إلى أنه بدأ في تصوير البرنامج الجديد منذ 7 أشهر وتم بذل مجهود كبير للخروج بهذا الشكل وأول حلقة ستعرض اليوم الجمعة.

ويعتمد البرنامج على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي أروى وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد، ويسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.

في نفس السياق، عاد رامز جلال إلى القاهرة الثلاثاء الماضي، قادما من دبى وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، وفور عودته إلى القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية