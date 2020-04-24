تطورات جديدة في أزمة الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع"

أعلنت شركة "بيجو" المالكة لتطبيق "لايكي" المتسبب في أزمة الفتاة حنين حسام المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" براءتها، من فيديوهات الفتاة، وأنها تفتخر بما تقدمه في مصر والعالم العربي.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية لم تفسر "بيجو" الشركة السنغافورية المالكة لتطبيق "لايكي " likee، وغيرها من تطبيقات التعارف و"اللايف" ما هو سبب أن تبقى تطبيقاتها في غرف دردشة خاصة، كذلك لم توضح عدة نقاط هامة، في البيان الذى أصدرته بشأن الأزمة.

وأوضحت الشركة أنها تفخر، بأنها واحدة من قنوات الترفيه والتفاعل الاجتماعي في مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط، موضحة أن لدى العولمة القدرة على توطين الخدمات وتقديمها بطريقة تناسب الأسواق المحلية.

وكانت حنين حسام، طالبة كلية الآثار بجامعة القاهرة، قد أثارت أزمة وجدلا كبيرين خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الانتشار الواسع، لفيديو تدعو متابعيها من الفتيات فقط، عبر تطبيق "لايكى"، للظهور فى "لايفات" لتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية، لجني أرباح تصل إلى 3 آلاف دولار، إلا أن النيابة العامة المصرية وجهت لها تهمة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر واستخدام فتيات في أعمال منافية لقيم المجتمع المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية