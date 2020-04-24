مصر.. إقالة مدير مستشفى رقص مع متعافين من فيروس كورونا

أصدر محافظ الغربية في مصر طارق رحمي، قرارا بإعفاء الدكتور متولي أحمد متولي أبورية كبير أخصائيين الطب البشري ومدير مستشفى المنشاوي العام من منصبه.

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وقرر المحافظ إحالة الطبيب للتحقيق بناء على الفيديوهات التي ظهر بها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرقص في المستشفى مع متعافين من فيروس كورونا.

وقرر وكيل وزارة الصحة بالغربية عبد الناصر حميدة، تكليف محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي العام الأسبق بطنطا، بالعمل مديرا مرة أخرى للمستشفى وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية