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المجلس الأعلى للإعلام في مصر يوصي بحجب حساب الفتاة حنين حسام

مجتمع

المجلس الأعلى للإعلام في مصر يوصي بحجب حساب الفتاة حنين حسام
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أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة.

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وأشارت اللجنة إلى أن "هذه الحسابات انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل لثلاثة آلاف دولار".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر قد "اشتعلت غضبا خلال الأيام الماضية بعد بث فتاة تدعى حنين حسام على موقع تيك توك فيديو تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها في برنامج وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهن والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا".

من جانبه، أصدر تطبيق "تيك توك" في مصر، بيانا صحفيا بشأن واقعة الطالبة حنين حسام، مؤكدا أن "المحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتنا، كما نؤكد دائما أننا لا نؤيد أو نفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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