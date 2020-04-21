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مصر.. النائب العام يصدر قرارا بشأن الفتاة الداعية للفسق والفجور

مجتمع

مصر.. النائب العام يصدر قرارا بشأن الفتاة الداعية للفسق والفجور
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حنين حسام
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أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ما يدعو للفسق والفجور.

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وقالت النيابة العامة المصرية إنها ستعلن عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها، وذلك بعد انتشار فيديو للفتاة تدعو فيه الفتيات الأخريات لتصوير أنفسهم داخل غرف نومهن مقابل مبالغ مالية.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية، قد ألقت القبض على، حنين حسام، وهي طالبة في جامعة القاهرة، والشهيرة بـ"هرم مصر الرابع" لقيامها ببث فيديو للتحريض على "الفسق والفجور".

وكان رئيس جامعة القاهرة، محمد الخشت، قد قرر إحالة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وطالب الآلاف من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي بالقبض على حنين حسام، بعد "دعوتها لممارسة الفجور" من خلال فيديو عبر تطبيق تيك توك، و"مطالبتها الفتيات بفتح كاميرات الهواتف من داخل غرف نومهن مقابل مبالغ طائلة".

المصدر: RT

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