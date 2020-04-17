ياسمين صبري تنشر صورتين من عقد قرانها على أحمد أبو هشيمة

نشرت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، صورتين جديدتين من مراسم عقد قرانها على رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة.

وجرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين من مجتمعي الفن ورجال الأعمال، التزاما بالإرشادات الرسمية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.

واقتصرت أجواء الاحتفال العائلي على المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات.

واحتفل الثنائي بخطوبتهما في شهر مارس الماضي، خلال حفل صغير اقتصر على حضور الأهل.

وتشارك الفنانة المصرية في الماراثون الرمضاني المقبل في العام 2020 الحالي بمسلسل جديد بعنوان "فرصة تانية".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية