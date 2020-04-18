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الرقابة الروسية: 80% من المصابين بكورونا لا تتجاوز أعمارهم 60 عاما

مجتمع

الرقابة الروسية: 80% من المصابين بكورونا لا تتجاوز أعمارهم 60 عاما
Sputnik Evgeny Biatov
صورة أرشيفية
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قالت رئيسة إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية إن 80% من المصابين بفيروس كورونا لا تتجاوز أعمارهم 60 عاما ويشكل الأطفال 5% من المصابين بالفيروس.

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وأشارت كذلك إلى أن من تجاوز عمرهم 65 عاما يتخذون موقفا أكثر مسؤولية من العزلة الذاتية.

وأضافت أن 45 – 50 % من المصابين بالفيروس لا يشعرون بأي أعراض للمرض.

وقالت إن 103.5 ألف اختبار لكشف فيروس كورونا تجري في روسيا كل يوم، وأضافت أن نسبة المصابين بمرض التهاب الرئة بين جميع المصابين بفيروس كورونا لا ترتفع في روسيا.

وأعادت إلى الأذهان أن روسيا شهدت يوم 17 أبريل الجاري 4070 إصابة بفيروس كورونا. بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في روسيا 32008 أشخاص.

ولم تبق في روسيا مقاطعة أو إقليم لم يسجل فيها إصابات بكورونا. وأصبحت جمهورية ألتاي الجبلية منطقة أخيرة حيث سجلت فيها إصابة مؤخرا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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