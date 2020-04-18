استطلاع الرأي: أكثر من نصف الروس يمتنعون عن الاقتراض في المصارف

أجرى مركز "نافي" الروسي التحليلي استطلاع رأي سكان روسيا ليستوضح كيف يحل الروس مشاكلهم المالية في فترة انتشار فيروس كورونا في بلدهم.

واتضح أن 49% من المشاركين في استطلاع الرأي يمتنعون عن الاقتراض المصرفي ويقترضون لدى ذويهم وأصدقائهم.

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أما 32% من السكان فيستعينون بالبنوك حيث يطلبون قروضا نقدية. ويستعين 10% منهم بخدمات محال الرهن والمؤسسات المالية الصغيرة.

وأظهر استطلاع الرأي أن ثلث المواطنين الروس يحاولون أن يقلصوا إلى حد بعيد نفقاتهم في ظروف نقص الأموال. وغالبيتهم (43%) هم المسنون. و15% منهم فقط يحاولون إيجاد عمل جديد أو إضافي.

أما 8% منهم فقد أنفقوا "وسادة الأمان" ومدخراتهم على شكل الأموال الشخصية والحسابات في المصارف.

وقالت رئيسة قسم الدراسات السياسية والاجتماعية في المركز، يلينا نيكيشيفا، إن العائلات الروسية ستواجه حاجة بإيجاد توازن بين المداخيل المنخفضة والنفقات المرتفعة في ظروف الأزمة الاقتصادية.

وأظهر استطلاع الرأي أن 39% من العمال و37% من الموظفين و59% من الأمهات غير المتزوجات يواجهون نقصا في الأموال. وطالت الأزمة الاقتصادية كذلك المتقاعدين والعائلات متعددة الأطفال.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا