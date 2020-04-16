تصريح مثير لفنان مصري مشهور عن إصابة مصر بفيروس كورونا (فيديو)

قال الفنان المصري محمد صبحي، إن مصر "محاصرة بالوباء والغباء والعملاء في الداخل والخارج"، معتبرا أن فيروس كورونا "نعمة حقيقية".

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وأضاف صبحي في مداخلة تلفزيونية أن "الكارثة ليست في أزمة كورونا، بل فيما سيحدث بعد كورونا، من تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية"، متابعا: "الكورونا خلتنا بلد نظيف"، بحسب تعبيره.

وتابع: "الوباء نعمة حقيقية لكي ندرك أن الهرم في المجتمع المصري مقلوبا"، قائلا: "يجب أن يكون العالم والبحث العلمي والمعلم والطبيب على رأس الهرم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية