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تصريح مثير لفنان مصري مشهور عن إصابة مصر بفيروس كورونا (فيديو)

مجتمع

تصريح مثير لفنان مصري مشهور عن إصابة مصر بفيروس كورونا (فيديو)
Reuters
مصر
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قال الفنان المصري محمد صبحي، إن مصر "محاصرة بالوباء والغباء والعملاء في الداخل والخارج"، معتبرا أن فيروس كورونا "نعمة حقيقية".

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وأضاف صبحي في مداخلة تلفزيونية أن "الكارثة ليست في أزمة كورونا، بل فيما سيحدث بعد كورونا، من تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية"، متابعا: "الكورونا خلتنا بلد نظيف"، بحسب تعبيره.

وتابع: "الوباء نعمة حقيقية لكي ندرك أن الهرم في المجتمع المصري مقلوبا"، قائلا: "يجب أن يكون العالم والبحث العلمي والمعلم والطبيب على رأس الهرم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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